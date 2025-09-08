Россиянка устроила пожар, чтобы отомстить подруге, и погубила ее пожилую соседку

В Черняховске женщина из мести устроила пожар, в котором пострадала пенсионерка. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
Инцидент произошел вечером 23 августа 2024 года в трехэтажном доме на Садовой улице. По версии следствия, две подруги выпивали в квартире на втором этаже и поссорились.
После конфликта хозяйка жилья вышла на улицу, оставив гостью в квартире, но та решила отомстить обидчице и подожгла вещи, лежавшие в общем коридоре.
Далее злоумышленница покинула место преступления, а 72-летняя женщина, проживавшая этажом выше, отравилась продуктами горения. Ее доставили в лечебное учреждение, но спасти не смогли.
Подозреваемую оперативно задержали и поместили в следственный изолятор. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по двум статьям. К настоящему времени следователи завершили сбор доказательств. Вскоре обвиняемая предстанет перед судом.
