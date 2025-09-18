В Австралии пилот пропал без вести после крушения самолета

Пилот легкомоторного самолета пропал без вести в национальном парке Австралии. Об этом сообщает издание PerthNow.
Борт Cirus SR20 вылетел из аэропорта Бэнкстаун. Над побережьем он резко снизил высоту полета и потерпел крушение в заповеднике Будаванг.
Воздушное судно принадлежало местной авиационной школе, управлял им 60-летний мужчина. Пилота самолета на данный момент не нашли.
Недавно в Московской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG с регистрационным номером RA-1304G. Воздушное судно получило серьезные повреждения. На борту находились два человека, никто из них не пострадал.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино из-за отказа двигателя.
Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.