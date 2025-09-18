На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии пилот пропал без вести после крушения самолета

PerthNow: 60-летний пилот потерпел крушение в парке Будаванг в Австралии
Martin Hibberd/Shutterstock/FOTODOM

Пилот легкомоторного самолета пропал без вести в национальном парке Австралии. Об этом сообщает издание PerthNow.

Борт Cirus SR20 вылетел из аэропорта Бэнкстаун. Над побережьем он резко снизил высоту полета и потерпел крушение в заповеднике Будаванг.

Воздушное судно принадлежало местной авиационной школе, управлял им 60-летний мужчина. Пилота самолета на данный момент не нашли.

Недавно в Московской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG с регистрационным номером RA-1304G. Воздушное судно получило серьезные повреждения. На борту находились два человека, никто из них не пострадал.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино из-за отказа двигателя.

Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.

