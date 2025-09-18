Японский бренд сделал заколки для волос из женского нижнего белья

Японский бренд JennyFax выпустил заколки для волос, сделанные из женского нижнего белья, пишет Sora News.

В продаже были доступны три варианта — чёрный, розовый и голубой. Однако, как отмечают СМИ, цветные версии «выдают свое происхождение» гораздо быстрее. Неясно, можно ли использовать изделие и по прямому назначению, ведь, по некоторым данным, резинка на талии может быть зашита для сохранения формы.

При этом JennyFax вовсе не занимается производством нижнего белья. Это означает, что заколка не является креативным способом «распродать залежи на складе», а была изначально задумана как самостоятельный модный аксессуар. Стоимость такого аксессуара составляет $119.

Фотографии заколки быстро разошлись по китайским соцсетям, вызвав бурные споры о границах креатива в модной индустрии. Одни восхищаются смелостью бренда, другие называют идею провокацией.

