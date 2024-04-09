В Японии открылось кафе, где запрещено разговаривать и слушать музыку

В Японии открылось кафе, в котором посетителям запрещено разговаривать и слушать музыку, пишет Sora News.

Как пишут СМИ, в новом кафе в Осаке могут одновременно находиться максимум 16 посетителей. Главное правило заведения — клиентам нельзя разговаривать и слушать музыку, находясь внутри. Как объяснили авторы концепции, это позволит людям сосредоточиться на своих мыслях и окружающих звуках.

Кроме того, большинство сотрудников заведения слабослышащие, а все заказы посетители делают через специальную электронную форму, а также через письменные заметки или с помощью языка жестов, который можно выучить в заведении за дополнительную плату.

Ранее ученые в Японии изобрели правило «пяти секунд». Оно защищает от заражения коронавирусом, гриппом и другими респираторными заболеваниями.