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В Японии открылось кафе, где запрещено разговаривать и слушать музыку

Sora News: в Японии появилось кафе, где посетителям запрещено разговаривать и слушать музыку

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Shutterstock

В Японии открылось кафе, в котором посетителям запрещено разговаривать и слушать музыку, пишет Sora News.

Как пишут СМИ, в новом кафе в Осаке могут одновременно находиться максимум 16 посетителей. Главное правило заведения — клиентам нельзя разговаривать и слушать музыку, находясь внутри. Как объяснили авторы концепции, это позволит людям сосредоточиться на своих мыслях и окружающих звуках.

Кроме того, большинство сотрудников заведения слабослышащие, а все заказы посетители делают через специальную электронную форму, а также через письменные заметки или с помощью языка жестов, который можно выучить в заведении за дополнительную плату.

Ранее ученые в Японии изобрели правило «пяти секунд». Оно защищает от заражения коронавирусом, гриппом и другими респираторными заболеваниями.

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