Россиянам назвали опасные компоненты в парфюме, которых там не должно быть

Парфюмерная продукция представляет собой сложную смесь ароматических веществ, большинство из которых безопасно при корректном использовании. Однако некоторые компоненты могут представлять потенциальный риск для здоровья, и потребителям важно обращать внимание на их наличие в составе продукции, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Одними из таких компонентов являются фталаты, в частности, диэтилфталат (DEP).

«Это вещество применяется в парфюмерии в качестве фиксатора — оно «замедляет» испарение более летучих компонентов, делая аромат более стойким. При длительном систематическом воздействии и превышении нормы концентрации фталаты могут влиять на работу гормональной системы и привести к негативным последствиям для здоровья. В качественной продукции концентрация фталатов строго нормирована и не представляет опасности для потребителя при регулярном использовании. Однако в случае фальсификатов возможно превышение установленных норм содержания этого вещества в продукции», — объяснил он.

Фталаты не имеют ярко выраженного запаха, поэтому обнаружить их наличие по аромату невозможно. Но резкий, неприятно химический или спиртовой запах, который не исчезает после первого распыления и высыхания, может служить одним из косвенных признаков плохого качества продукта. Такой запах свидетельствует об использовании низкосортного технического спирта, дешевых синтетических ароматизаторов, пренебрежением норм содержания различных веществ в составе и может служить потенциальным индикатором риска.

«Также стоит обращать внимание на наличие в составе духов синтетических нитромускусов. Например, мускус кетон (Musk Ketone) и мускус ксилен (Musk Xylene) запрещены к использованию в парфюмерии из-за их биологической способности накапливаться в тканях и потенциальной токсичности. Наличие этих веществ в составе указывает на нелегальное происхождение продукта», — сказал эксперт.

В парфюмерии могут встречаться и аллергены. К наиболее распространенным потенциальным аллергенам относятся: гидроксицитронеллаль (Hydroxycitronellal), коричный спирт (Cinnamyl Alcohol), гексилциннамаль (Hexyl Cinnamal) и линалоол (Linalool). Людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям не рекомендуется приобретать средства с подобными компонентами в составе.

«Отдельную категорию риска представляют собой просроченные продукты. При длительном или неправильном хранении в парфюмерии могут происходить процессы окисления, приводящие к образованию новых химических соединений, способных вызывать раздражение кожи. Следует обращать внимание на срок годности, указанный на упаковке, и избегать использования духов с измененным цветом или непривычным запахом», — предупредил он.

Для минимизации потенциальных рисков приобретайте парфюмерию только у официальных дистрибьюторов и в авторизованных точках продаж, где предоставляется вся необходимая информация о составе продукта. Особое внимание следует уделять изучению полного перечня ингредиентов, особенно при наличии чувствительной кожи или склонности к аллергии.

