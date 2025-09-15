Медведь проник на участок в частном секторе Южно-Сахалинска

Медведь устроил обед на одном из участков в частном секторе Южно-Сахалинска. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Хищник перелез через высокий забор на участок, расположенный в районе Оленьей горки. Он не спеша прошелся по территории, а затем стряс с яблони еще не созревшие плоды. После этого зверь покинул территорию.

Хозяйка участка сообщила, что медведя уже видели накануне, но тогда его вспугнули собаки. Она незамедлительно поставила соответствующие службы в известность о появлении хищника. На место для поиска медведя выехали специалисты-охотоведы.

11 сентября сообщалось о медведе, который разворошил почти половину ульев на пасеке в Подмосковье.

За день до этого стало известно, что житель Южно-Сахалинска провел больше часа на дереве, спасаясь от медведицы с потомством.

Ранее переевшего фруктов медведя из турецкого зоопарка доставили в больницу.