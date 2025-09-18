На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казанский пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты

Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Казани 73-летний мужчина отравился угарным газом, пытаясь обогреть дом. Об этом сообщает ГЖИ РТ.

Инцидент произошел в доме №37 по улице Чуйкова. Пожилой местный житель включил конфорки газовой плиты для обогрева помещения, после чего почувствовал недомогание и был госпитализирован в ГКБ №7 имени М.Н. Садыкова с отравлением угарным газом.

Специалисты газовой службы отключили стояк газоснабжения, затрагивающий девять квартир. Подача газа будет восстановлена после получения доступа в квартиру пострадавшего и проведения необходимых проверок. Инспекция проводит проверку обстоятельств инцидента, включая исполнение обязательств управляющей компанией и газовой службой.

Ранее россиянин пустил газ и заперся в комнате с трехлетним сыном возлюбленной после ссоры.

