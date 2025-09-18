На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе предложили запретить продажу вейпов

Кировский губернатор Соколов предложил запретить продажу вейпов в регионе
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подростки, использующие вейпы, не понимают какой удар наносят своему организму.

«Поэтому прошу законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области», — добавил Соколов.

Губернатор считает, что только совместными решительными действиями возможно повлиять на ситуацию.

В конце августа президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о полном запрете вейпов. Тогда Никитин обратил внимание, что вейпы активно распространяются среди детей, воспринимаются как норма и даже перестали скрываться из-за менее выраженного запаха по сравнению с обычными сигаретами.

В свою очередь спикер Госдумы сообщил, что необходимый для этого законопроект планируется принять в течение ближайших месяцев.

Ранее стало известно, что станет с россиянами через 50 лет курения вейпов.

