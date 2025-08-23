«Радикальные меры»: в России через два месяца могут полностью запретить вейпы

Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия для запрета вейпов и в торговле, и в обращении. Необходимый для этого законопроект планируется принять в течение ближайших двух месяцев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Совфеде подчеркнули, что документ должен быть направлен на производителей, поставщиков и продавцов. Отдельные меры ответственности могут быть предусмотрены и для потребителей.

Российским регионам могут предоставить полномочия для полного запрета вейпов. Такую инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поддержал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава региона обратил внимание на растущую популярность вейпов среди подрастающего поколения.

«Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное», — рассказал он, беседуя с президентом.

Никитин подчеркнул, что Нижегородская область могла бы выступить «пилотным регионом» для реализации озвученной им инициативы, «чтобы запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении». Путин согласился с ним и назвал это предложение «хорошим».

Популярность вейпов среди подростков может привести к появлению «отсталого» поколения, считает врач Сегодня до половины подростков зависимы от вейпов и гаджетов. Обе эти зависимости нарушают нормальное... 26 июня 11:48

Дедлайн: два месяца

Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Необходимый для этого законопроект планируется принять в течение ближайших двух месяцев.

«Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», — написал спикер нижней палаты парламента в своем канале в MAX.

Володин напомнил, что просьбы о введении ограничений поступали от губернаторов, родителей и педагогов, а также от жителей регионов. Эта тема также обсуждалась с подписчиками его канала. Опрос среди 265 тысяч человек показал, что 74% респондентов выступают за полный запрет вейпов и жидкостей к ним .

Россияне поддержали полный запрет вейпов и электронных сигарет Большинство курящих россиян (61%) поддерживают или скорее поддерживают инициативу ввести полный запрет... 27 июня 07:09

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что электронные сигареты наносят вред здоровью и могут вызывать серьезные заболевания, несмотря на действующие меры по ограничению их продажи детям.

«С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно», — заметил Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов уточнил, что к проработке документа депутаты вернутся сразу по окончании парламентских каникул.

«Работа идет, несмотря на то, что есть и противники таких радикальных мер. Более подробно мы вернемся к этой теме осенью, когда закончатся каникулы, после 15 сентября», — сказал он в беседе с НСН.

«Ключевое звено»

Закон о запрете вейпов должен быть направлен на «ключевое звено в распространении никотинсодержащей продукции» — производителей, поставщиков и продавцов, отметил сенатор Артем Шейкин. Но к ответственности могут привлечь и потребителей, особенно если речь идет о детях, считает он.

«Если субъект РФ вводит полный запрет, он может предусмотреть ответственность и за хранение, и за использование таких устройств на своей территории. В случае с туристами или приезжими — например, если человек приехал с вейпом из Москвы и использует его в Нижегородской области — формально он может подпадать под действие регионального закона, если тот предусматривает санкции не только за продажу, но и за потребление», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Такие нюансы требуют «четкой и недвусмысленной правовой формулировки, чтобы исключить произвольное применение», подчеркнул Шейкин.

«Миллионы испытывают зависимость»: в России собираются запретить продавать вейпы Депутаты Госдумы выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу... 28 января 19:18

По его словам, инициатива нижегородского губернатора покажет, как такой проект будет работать на практике, с какими трудностями столкнутся правоохранительные органы, бизнес и граждане.

«Аналогичные примеры уже были — например, региональные ограничения на продажу алкоголя, которые затем легли в основу федеральных решений или помогли их доработать», — добавил сенатор.

Опыт Вологодской области

В Вологодской области уже ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов на основании действующих областных законов. Такие меры в регионе действуют с 9 июня, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Мы уже ведем эту работу не на словах, а на деле и предлагали руководителям других субъектов последовать нашему примеру. Вологодская область уже стала пилотным регионом. Готов поделиться весьма положительным опытом с моим нижегородским коллегой Глебом Сергеевичем Никитиным», — написал он в своем Telegram-канале.

«Яркие, сладкие, модные»: в Госдуме объяснили, почему надо запретить вейпы Полный запрет продажи вейпов позволит сломать бизнес-модель, вовлекающую в курение молодежь. Об этом... 23 июня 15:50

На территории Вологодской области за 2,5 месяца закрылось 114 точек по продаже вейпов из 316, уточнил Филимонов. По его словам, только на текущей неделе прекратили работу пять вейп-шопов, а всего с начала августа закрылось 14 торговых точек.

«В случае наделения регионов широкими полномочиями по регулированию рынка этой отравы, мы полностью завершим работу — на территории Вологодской области не останется ни одного вейп-шопа», — добавил Филимонов.

Кроме того, в Вологодской области с 1 марта начал действовать закон, согласно которому алкоголь жителям региона теперь продают по будням с 12:00 до 14:00, а в выходные дни как и прежде — с 8:00 до 23:00. По данным губернатора, с начала года в области работало 610 алкомаркетов, из них 362 уже закрылись либо прекратили продажу спиртного.