В российском регионе назревает конфликт из-за учениц, посещающих школу в хиджабах

В Калужской области родители школьников возмущаются ученицами в хиджабах
Bill Roque/Shutterstock/FOTODOM

В Калужской области родители одной из школ обеспокоены тем, что некоторые девочки в школу приходят в хиджабах. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Жуковский район».

По информации издания, речь идет об образовательном учреждении в деревне Чубарово.

«С начала учебного года девочки, обучающиеся в седьмом и девятом классах, посещают школу в хиджабах, администрация школы пытается разрешить данную ситуацию, но, при поддержке адвоката, девочки отказываются снимать хиджаб и соблюдать светскую форму одежды, установленную в школах РФ», — посетовала местная жительница, обеспокоенная ситуацией.

В региональном министерстве образования отметили, что администрация школы пытается урегулировать ситуацию, разъясняет родителям форму одежды школьников, но пока стороны якобы не пришли к согласию.

Ранее Госдума отозвала законопроект о праве школ запрещать религиозную одежду.

