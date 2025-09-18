В российском регионе на годовалого ребенка рухнул шкаф, ему сделали трепанацию черепа

В Приморье на годовалого ребенка рухнул шкаф, ему сделали трепанацию черепа

В Приморье спасли годовалого ребенка, на которого рухнул шкаф. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел 14 сентября в селе Спасское. На ребенка упал шкаф, в результате чего мальчик получил черепно-мозговую травму с кровотечением из уха и носа, обширными гематомами вокруг глаз и нарушением сознания.

Младенца доставили в больницу, где компьютерная томография выявила у него опасную эпидуральную гематому. Врачи провели экстренную операцию по трепанации черепа и удалению гематомы, что устранило угрозу жизни ребенка. В настоящее время ребенок переведен во Владивостокскую клиническую больницу №2 для дальнейшего лечения.

