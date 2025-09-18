На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованному в России французскому велосипедисту грозит срок в колонии

ТАСС: арестованному в Приморье велосипедисту из Франции грозит до 2 лет колонии
true
true
true
close
sofianeshl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уссурийский районный суд Приморского края арестовал французского велопутешественника Софиана Сехили до 4 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Мужчине грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

«Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения [Сехили] в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)», — сообщили в пресс-службе.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или суммы дохода за 18 месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее мужчину арестовали полицейские, когда он делал своей девушке предложение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами