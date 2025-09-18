Арестованному в России французскому велосипедисту грозит срок в колонии

ТАСС: арестованному в Приморье велосипедисту из Франции грозит до 2 лет колонии

Уссурийский районный суд Приморского края арестовал французского велопутешественника Софиана Сехили до 4 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Мужчине грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

«Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения [Сехили] в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)», — сообщили в пресс-службе.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или суммы дохода за 18 месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее мужчину арестовали полицейские, когда он делал своей девушке предложение.