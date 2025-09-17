На форуме TNF обсудили условия технологического лидерства российского нефтегаза

За последние 10 лет российской нефтегазовой отрасли удалось освоить 160 типов различного оборудования. Об этом на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума в Тюмени сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В 2023 году в обновленный перечень попали 220 позиций, которые требуется заместить. «Объем рынка нефтегазового машиностроения 675 млрд руб., 508 млрд из этих них — отечественная продукция <…> Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90%. Этих цифр можно достичь уже к 2027 году. Из 52 млрд руб., которые запланированы на реализацию этих проектов, порядка 30 млрд - внебюджетные источники», — рассказал глава Минпромторга.

Российские производители уже обеспечивают 100% потребностей промышленности в трубной продукции. Генеральный директор «ТМК» Сергей Чикалов отметил, что это стало возможным благодаря долгосрочным программам научно-технического и технологического партнерства. Но для поставок отечественных решений за рубеж необходимо обеспечить применение отечественных стандартов, которые разрабатывает Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

«В ИНТИ ТМК возглавила комитет по стандартизации труб и соединительных деталей трубопроводов. По просьбе коллег мы подготовили более десятка стандартов взамен иностранных, начали наносить на трубную продукцию монограмму ИНТИ», — прокомментировал Сергей Чикалов.

Экспортный потенциал отечественным технологиям обеспечат вызовы, стоящие сегодня перед нефтегазовой отраслью, считает председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«У России как нефтедобывающей страны есть уникальное преимущество: мы раньше других столкнулись с истощением «легких» ресурсов, давно осваиваем различные категории трудноизвлекаемых запасов. И уже обладаем как необходимыми технологиями, так и компетенциями для этой работы. Эти технологии уже востребованы на экспортных рынках – от СНГ до Ближнего Востока. Поэтому наше технологическое развитие – это не просто ответ на вызовы, а возможность занять лидерскую позицию в отрасли», — сказал он.

Одним из партнеров страны в энергетической сфере остается Казахстан. В этом году на полях TNF с производителями оборудования для ТЭК впервые встречалась компания «Казмунайгаз». У двух стран уже есть ряд совместных проектов и готовятся новые.

«В текущем году идет бурение ряда глубоких скважин, одна из них проводится с участием российской компании на перспективном участке Каратон подсолевой. В сфере добычи ведутся подготовительные работы совместно с российским партнером по проекту «Каламкас-море - Хазар» на Каспийском море», - рассказал вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек.