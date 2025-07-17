Россиянам рассказали о неожиданной опасности домашнего майнинга криптовалюты

Биткоин установил новый рекорд — 123 тысячи долларов (9 миллионов рублей). Криптовалюта все прочнее входит в повседневную жизнь: ею расплачиваются в магазинах, покупают машины и платят зарплаты. Но за удобством цифровых денег стоит энергозатратный и непростой процесс — майнинг. Доцент Пермского Политеха Даниил Курушин объяснил, чем грозит домашняя добыча криптовалюты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Майнинг — это вычислительный процесс, при котором мощные компьютеры решают сложные задачи. За это система «платит» новыми монетами. Так формируется основа всей криптовалютной экономики: подтверждаются транзакции, обеспечивается безопасность и выпускаются деньги.

Чтобы участвовать в этом процессе, нужны вычислительные мощности. Отсюда и термин «майнинговая ферма» — по аналогии с хозяйством, где вместо картошки «выращивают» криптовалюту. Современные фермы представляют собой стойки с десятками или сотнями видеокарт, объединенных в единый комплекс. Они круглосуточно проводят вычисления и требуют колоссального количества электроэнергии и охлаждения. Даже одна домашняя ферма может потреблять больше энергии, чем вся квартира, а промышленные объекты сравнимы с заводами по нагрузке на сеть.

Исследователь предупредил, что попытки установить ферму в квартире нередко заканчиваются короткими замыканиями и пожарами. Так, в июне в Братске загорелась электросеть, перегруженная из-за скрытого майнинга. Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров, на тушение потребовались 18 пожарных. Причиной стала работа оборудования с нарушением технических требований.

Ученый подчеркнул, что домашний майнинг в теории возможен, особенно при дешевой или «бесплатной» энергии. Но на практике он требует знаний, вложений и — что особенно важно — соблюдения закона. В противном случае увлечение может закончиться не прибылью, а пожаром или уголовным делом.

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