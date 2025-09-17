На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские карты начнут принимать в бывшей стране СССР

Армения начнет принимать российские карты
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

В Армении начнут принимать российские карты. Об этом сообщила председатель комитета по туризму республики Лусине Геворгян, передает «Интерфакс».

«Наша банковская система сейчас адаптируется под платежную систему РФ, под карту Мир и возможность платить QR-кодами», — сказала она.

По словам чиновницы, в Армении понимают роль туристической отрасли. В прошлом году ее вклад в ВВП страны составил 14%.

Недавно сообщалось, что правительство Армении решило убрать со штампов о пересечении границы гору Арарат, находящуюся на территории Турции. Об этом заявил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.

До этого канал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что в ближайшее время состоится первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу открытия границ. Две страны впервые проведут межделегационные встречи. На них могут принять решения по нормализации двусторонних отношений, отмечал телеканал CNN.

Ранее Пашинян назвал «братскими» Россию и Армению.

