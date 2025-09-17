На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенница с Кубани продала банку меда пенсионерке из ХМАО за 100 тысяч рублей

В ХМАО поймали мошенницу, продавшую банку меда за 100 тысяч рублей
Depositphotos

Жители Нефтеюганска столкнулись с мошенниками, торгующими баснословно дорогим медом. Об этом стало известно Ura.ru.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что одной из жертвой стала женщина 1954 года рождения. Дочь пострадавшей узнала, что ее матери продали мед за 100 тыс. рублей, и обратилась в полицию. Подозреваемой оказалась жительница Краснодарского края.

«По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения в рамках действующего законодательства РФ», — заявили в полиции Югры.

Местные жители рассказали, что тоже натыкались на мошенниц в соцсетях, так, бабушка одной из комментаторов купила банку меда за 15 тыс. Судя по всему, количество потерпевших от действий «медовых» аферистов может значительно возрасти.

Ранее мужчину обманом заставили купить абонементы в спортзал на 300 лет.

