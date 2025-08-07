OC: китаец стал жертвой мошенников, купив абонементы в спортзал на 300 лет

В Китае мужчину обманом заставили купить абонементы в спортзал на 300 лет, пишет Oddity Central.

Житель Ханчжоу, 45-летний мужчина по имени Цзинь, рассказал, что тренировался в зале три года, когда сотрудники начали предлагать ему «эксклюзивную» возможность для лояльных клиентов: покупать долгосрочные абонементы по льготной цене, а затем перепродавать их новым членам по двойной стоимости. По их словам, клуб берет всего 10% комиссии, а остальное — чистая прибыль для покупателя. В случае, если абонемент не удастся перепродать в течение двух месяцев, обещался полный возврат средств.

«Они сказали, что это выгодная инвестиция. Если не продам — вернут деньги. Казалось, что риска нет», — вспоминает мужчина.

Однако уже через несколько дней продавец предложил повторить сделку — на этот раз с еще большими объемами. Поверив обещаниям, Цзинь начал массово приобретать абонементы. Таким образом за три месяца он потратил примерно $120 тыс., купив почти 1200 персональных тренировок и абонементов, общей длительностью в 300 лет.

Цзинь так и не смог продать свои инвестиции, а когда наступал срок возврата средств, контакт с продавцом, менеджером и владельцем клуба внезапно прервался. Телефоны были отключены, офис оказался пуст, а сам фитнес-центр внезапно прекратил работу. По словам мужчины, мошенники исчезли без следа.

«Я не просто потерял деньги. Я остался с абонементами на 300 лет в спортзал. Даже если бы я жил вечно, я не смог бы их использовать», — жалуется он.

Пострадавший обратился в полицию Ханчжоу, и сейчас расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается. Цзинь также подал гражданский иск с требованием вернуть часть средств.

Однако юристы предупреждают: шансы на возврат денег минимальны. Дело в том, что все контракты были подписаны добровольно, а в них прямо указано, что абонементы не передаваемы и не подлежат возврату.

