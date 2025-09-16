На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии на свадьбе гость с пистолетом случайно попал девочке в глаз

В Северной Осетии девочка попала в больницу после стрельбы на свадьбе
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Девочке из Северной Осетии понадобилась помощь медиков после семейного торжества. Об этом сообщает «Сапа 15» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Правобережном районе. По словам собеседника, восьмилетняя девочка приехала на свадьбу. На мероприятии один из гостей выстрелил в землю, но пуля отрикошетила и попала в ребенка.

В результате ребенок попал в местную больницу, у третьеклассницы диагностировали контузию и другие травмы глаза.

«Пуля не попала в глазное яблоко, благодаря этому и своевременному лечению здоровью пациентки ничто не угрожает», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье женщине в глаз попало стекло от разорвавшейся бутылки шампанского. В результате осколок разрезал глазное яблоко, травма составила девять миллиметров.

Несмотря на серьезное повреждение, медики смогли спасти зрение пострадавшей. Манипуляции длились полтора часа.

Ранее петербургская школьница лишилась слуха после выстрела в лицо из сигнального пистолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами