В Северной Осетии на свадьбе гость с пистолетом случайно попал девочке в глаз

В Северной Осетии девочка попала в больницу после стрельбы на свадьбе

Девочке из Северной Осетии понадобилась помощь медиков после семейного торжества. Об этом сообщает «Сапа 15» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Правобережном районе. По словам собеседника, восьмилетняя девочка приехала на свадьбу. На мероприятии один из гостей выстрелил в землю, но пуля отрикошетила и попала в ребенка.

В результате ребенок попал в местную больницу, у третьеклассницы диагностировали контузию и другие травмы глаза.

«Пуля не попала в глазное яблоко, благодаря этому и своевременному лечению здоровью пациентки ничто не угрожает», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье женщине в глаз попало стекло от разорвавшейся бутылки шампанского. В результате осколок разрезал глазное яблоко, травма составила девять миллиметров.

Несмотря на серьезное повреждение, медики смогли спасти зрение пострадавшей. Манипуляции длились полтора часа.

Ранее петербургская школьница лишилась слуха после выстрела в лицо из сигнального пистолета.