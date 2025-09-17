Дети вынуждены ходить в школу через глубокий овраг в Курске

Из-за отсутствия нормальной дороги дети ходят в курскую школу через глубокий овраг. Об этом сообщает «Курская аномалия».

По данным Telegram-канала, речь идет об учениках гимназии «Академия успеха» на проспекте Клыкова. Дети, живущие в соседнем микрорайоне, отделенном от школы зеленой зоной, незастроенный жилыми домами, ежедневно вынуждены преодолевать препятствия, чтобы попасть на уроки.

Власти знают по проблеме, но решать ее не торопятся. Тем не менее к новому учебному году на склонах оврага появились земляные ступеньки.

«Ступенечки нам сделали!» — говорит за кадром возмущенная женщина, показывая результаты благоустройства.

Родители учеников устали ждать нормальную дорогу и обратились к местному депутату.

