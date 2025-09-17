На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дети вынуждены ходить в школу через глубокий овраг в Курске

Ученики курской гимназии ходят на уроки через глубокий овраг
Из-за отсутствия нормальной дороги дети ходят в курскую школу через глубокий овраг. Об этом сообщает «Курская аномалия».

По данным Telegram-канала, речь идет об учениках гимназии «Академия успеха» на проспекте Клыкова. Дети, живущие в соседнем микрорайоне, отделенном от школы зеленой зоной, незастроенный жилыми домами, ежедневно вынуждены преодолевать препятствия, чтобы попасть на уроки.

Власти знают по проблеме, но решать ее не торопятся. Тем не менее к новому учебному году на склонах оврага появились земляные ступеньки.

«Ступенечки нам сделали!» — говорит за кадром возмущенная женщина, показывая результаты благоустройства.

Родители учеников устали ждать нормальную дорогу и обратились к местному депутату.

До этого потолок обвалился и рухнул на девочку в школе №46 на улице Батарейной во Владивостоке. На первом этаже здания, возле столовой, с потолка упали куски штукатурки. В момент происшествия рядом находились дети. В результате обвала 12-летняя ученица получила травмы. По предварительным данным, у девочки диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Опасную зону в школе незамедлительно огородили.

Ранее сообщалось, что жители Пермского края пользуются деревянным плотом из-за отсутствия моста через реку Шаква.

