Жители Пермского края пользуются деревянным плотом из-за отсутствия моста через реку Шаква

В Прикамье жители двух деревень переплавляются через реку на самодельном плоту
true
true
true
close
«Подслушано Кунгур»/VK

Жители двух населенных пунктов в Кунгурском округе Пермского края вынуждены пользоваться самодельным плотом через реку Шаква. Об этом пишет 59.RU.

Фотографии опасной переправы, которую жители села Плеханово и деревни Черемухово сделали своими руками, недавно появились в местных пабликах. Местные говорят, что ближайший мост через реку находится в 8 километрах, поэтому они выбирают пользоваться плотиком и переправляться от одного берега к другому с помощью веревок. Зимой они преодолевают реку по льду.

«Не очень безопасно, но выбора нет. Я однажды упала с этого плота, но самостоятельно доплыла до берега. Там метров 10-12», — рассказала одна из жительниц Черемухово.

Жительница Плеханово рассказала о частном пешеходном мосту, который построил за свой счет один из местных, но когда подростки стали ломать покрытие и отрывать доски, запретил односельчанам пользоваться переправой и повесил замки.

Журналисты обратились в администрацию Кунгурского округа с вопросом, построят ли мост между Плеханово и Черемухово. Но чиновники заявили, что этом «нет необходимости».

«У нас не Венеция и не Питер, чтобы везде, на каждом километре, ставить мосты. У местных жителей есть мост через Шакву у деревни Парашино, есть автомобильный мост. Действительно, до них нужно пройти несколько километров. Но, например, я сам лично по пять километров хожу в Кунгуре до ближайшего моста. То есть жители Черемухово не отрезаны от внешнего мира», — заключил первый заместитель главы администрации Кунгурского округа Олег Лихачев.

Ранее в Магаданской области потоком воды снесло автомобильный мост.

