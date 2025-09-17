На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Попова не видит необходимости во введении мер из-за роста ОРВИ

Попова: рост заболеваемости ОРВИ не требует дополнительных мер
Илья Питалев/РИА Новости

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ нет никакой необходимости вводить дополнительные карантинные меры и ограничения. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Несмотря на рост числа заболевших, оснований для введения локдауна нет, отметила она.

Однако Попова добавила, что в качестве профилактики необходимо не забывать содержать в чистоте руки, гаджеты и все поверхности вокруг.

«Маска очень эффективна для защиты, это наши рекомендации. Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет», — сказала она.

Попова отметила, что случаи заболевания гриппом единичны и не вызывают опасений.

8 сентября Анна Попова сообщала о росте заболеваемости ОРВИ в России. По ее словам, традиционный сентябрьский подъем заболеваемости связан в первую очередь с формированием коллективов после летнего периода.

Ранее педиатр объяснила, когда лучше всего делать прививку от гриппа ребенку.

