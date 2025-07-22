На Урале чиновнику дали 7,5 года колонии за взятку

Экс-главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова приговорили к семи годам и шести месяцам заключения по делу о взятке в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

Суд установил, что в 2018 году чиновник получил через посредника взятку в размере 800 тыс. рублей от замглавы фирмы за содействие в строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.

Уточняется, что Чистяков вину не признал.

Срок экс-чиновник будет отбывать в колонии строгого режима. Еще он обязан выплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 2,4 млн рублей. Суд также лишил Чистякова права занимать должности в органах местного самоуправления в течение двух лет.

18 июля в Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева по обвинению в получении особо крупной взятки. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании иной меры пресечения.

13 июля сообщалось, что в Ставропольском крае помощника главы региона арестовали по подозрению в мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору.

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