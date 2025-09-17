В Сбере назвали самые популярные причины просрочки по кредитам

Денис Кузнецов: чаще всего просрочка по кредиту возникает из-за задержки зарплаты

Чаще всего просроченная задолженность по кредитам возникает из-за задержки зарплаты, заявил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов, комментируя итоги исследования банка.

С проблемой просрочки по кредиту из-за задержки зарплаты, по данным исследования, столкнулись 34% клиентов банка, 11% — из-за потери работы, 11% — из-за того, что забыли оплатить, 8% — из-за отсутствия денег, 7% — по болезни, а из-за непредвиденных расходов 5%.

«Такое исследование мы проводим регулярно и видим, что потеря работы впервые вышла на второе место среди причин просрочки. А вот ошибка самого клиента, занявшая третье место, часто вызвана не нежеланием платить, а банальной забывчивостью», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что клиентам лучше сразу обращаться в банк.

«У нас много вариантов поддержки: от реструктуризации и кредитных каникул до помощи в трудоустройстве. А цель одна — найти персональное решение для каждого», —

сказал Кузнецов.