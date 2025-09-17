На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали самые популярные причины просрочки по кредитам

Денис Кузнецов: чаще всего просрочка по кредиту возникает из-за задержки зарплаты
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего просроченная задолженность по кредитам возникает из-за задержки зарплаты, заявил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов, комментируя итоги исследования банка.

С проблемой просрочки по кредиту из-за задержки зарплаты, по данным исследования, столкнулись 34% клиентов банка, 11% — из-за потери работы, 11% — из-за того, что забыли оплатить, 8% — из-за отсутствия денег, 7% — по болезни, а из-за непредвиденных расходов 5%.

«Такое исследование мы проводим регулярно и видим, что потеря работы впервые вышла на второе место среди причин просрочки. А вот ошибка самого клиента, занявшая третье место, часто вызвана не нежеланием платить, а банальной забывчивостью», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что клиентам лучше сразу обращаться в банк.

«У нас много вариантов поддержки: от реструктуризации и кредитных каникул до помощи в трудоустройстве. А цель одна — найти персональное решение для каждого», —
сказал Кузнецов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами