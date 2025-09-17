На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям объяснили, как приучить ребенка к чтению книг

Писатель Кретова: приучать ребенка к чтению книг стоит с младенчества
true
true
true
close
Freepik

Приучать ребенка к чтению книг стоит с раннего возраста. Такой совет в беседе с РИАМО дала писатель Кристина Кретова. По ее словам, детский мозг особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни.

«Чтение вслух с пеленок и совместное увлечение сказками создает прочную связь между родителями и детьми, развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки», — отметила Кретова.

Она подчеркнула, что книги становятся для ребенка окном во взрослый мир — они дают возможность проживать чужие истории, понимать чувства и мотивы персонажей, учиться взаимодействовать с окружающими.

Психолог Александра Чмуж до этого говорила, что, проводя вечера за чтением книги вместе с родителями, ребенок начинает меньше тревожиться, у него снижается напряжение, которое копилось в течение всего дня. А если при этом взрослые стараются не просто прочитать, а эмоционально окрасить текст, то это помогает развить детское воображение, а также улучшить внимание и память.

Ранее родителям назвали неочевидные навыки, которые должен освоить ребенок перед школой.

