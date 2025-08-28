Россиянам посоветовали регулярно читать книги вместе со своими детьми

Родителям важно читать книги вместе со своими детьми, так как это значимый вклад в их развитие и эмоциональное здоровье, считает психолог Александра Чмуж. Такое хобби помогает ребенку расширить словарный запас и начать мыслить шире, а также дарит ему чувство безопасности, рассказала она в беседе с kp.ru.

«Ваше внимание целиком направлено на совместный с ребенком процесс. Есть только вы и он. Такое внимание особое — ребенок чувствует себя увиденным, удовлетворяет потребность в близости. Именно такой процесс остается в его воспоминаниях, – подчеркнула специалист.

Проводя вечера за чтением книги вместе с родителями, ребенок начинает меньше тревожиться, у него снижается напряжение, которое копилось в течение всего дня. А если при этом родитель старается не просто прочитать, а эмоционально окрасить текст, то это помогает развить воображение ребенка, а также улучшить его внимание и память. В процессе чтения он будет узнавать новые слова, учиться мыслить шире, у него будет формироваться эмпатия, перечислила психолог. Она также посоветовала в конце чтения просить ребенка пересказать прочитанное или описать персонажей книги, отметив, что это помогает ему подготовиться к учебе в школе.

До этого учитель-дефектолог Центра реабилитации и образования № 7 департамента труда и социальной защиты населения столицы Олеся Тихонова рассказала, что в отличие от чтения «про себя», чтение вслух активизирует дыхательную систему, речевую мускулатуру и важные зоны мозга. Она добавила, что ребенок, видящий обратную реакцию зрителей, становится более уверенным в своих силах и возможностях.

