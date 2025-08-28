На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали регулярно читать книги вместе со своими детьми

Психолог Чмуж: чтение книг с детьми – это вклад в их эмоциональное здоровье
true
true
true
close
Freepik

Родителям важно читать книги вместе со своими детьми, так как это значимый вклад в их развитие и эмоциональное здоровье, считает психолог Александра Чмуж. Такое хобби помогает ребенку расширить словарный запас и начать мыслить шире, а также дарит ему чувство безопасности, рассказала она в беседе с kp.ru.

«Ваше внимание целиком направлено на совместный с ребенком процесс. Есть только вы и он. Такое внимание особое — ребенок чувствует себя увиденным, удовлетворяет потребность в близости. Именно такой процесс остается в его воспоминаниях, – подчеркнула специалист.

Проводя вечера за чтением книги вместе с родителями, ребенок начинает меньше тревожиться, у него снижается напряжение, которое копилось в течение всего дня. А если при этом родитель старается не просто прочитать, а эмоционально окрасить текст, то это помогает развить воображение ребенка, а также улучшить его внимание и память. В процессе чтения он будет узнавать новые слова, учиться мыслить шире, у него будет формироваться эмпатия, перечислила психолог. Она также посоветовала в конце чтения просить ребенка пересказать прочитанное или описать персонажей книги, отметив, что это помогает ему подготовиться к учебе в школе.

До этого учитель-дефектолог Центра реабилитации и образования № 7 департамента труда и социальной защиты населения столицы Олеся Тихонова рассказала, что в отличие от чтения «про себя», чтение вслух активизирует дыхательную систему, речевую мускулатуру и важные зоны мозга. Она добавила, что ребенок, видящий обратную реакцию зрителей, становится более уверенным в своих силах и возможностях.

Ранее власти РФ сформировали список современных патриотических произведений для чтения дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами