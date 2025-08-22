На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У россиянина с большим животом нашли гигантскую кисту с паразитами

В Туле врачи спасли мужчину с гигантской кистой с паразитами
true
true
true
close
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»/VK

Врачи Тульской областной клинической больницы спасли 48-летнего мужчину с редким и опасным заболеванием — эхинококкозом брюшной полости. За несколько лет внутри организма пациента образовалась гигантская киста с личинками ленточных червей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Впервые мужчина обратил внимание на растущий живот в 2019 году. В 2020 году он прошел лечение в районной больнице, но после этого не обследовался четыре года. В июле 2025 года живот пациента существенно увеличился в размерах, появились сильные боли, а также высокая температура — до 39°C.

На скорой его доставили сначала в районную больницу, где у него нашли в брюшной полости кисту и скопление жидкости. Его перевели в областную больницу, где после повторной диагностики поставили эхинококкоз и направили на срочную операцию, в ходе которой ему удалили новообразование, а также шесть литров жидкости.

«Гигантское образование, занимающее практически всю брюшную полость и распространяющееся на малый таз, достигало размера 40×40 см. Из-за этого кишечник был сдавлен, печень оттеснена, а правый контур печени был практически невидим из-за тесного контакта с кистой», — рассказали в пресс-службе.

После терапии пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее у москвички с болями в груди нашли в легком гигантскую кисту с паразитами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами