У россиянина с большим животом нашли гигантскую кисту с паразитами

Врачи Тульской областной клинической больницы спасли 48-летнего мужчину с редким и опасным заболеванием — эхинококкозом брюшной полости. За несколько лет внутри организма пациента образовалась гигантская киста с личинками ленточных червей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Впервые мужчина обратил внимание на растущий живот в 2019 году. В 2020 году он прошел лечение в районной больнице, но после этого не обследовался четыре года. В июле 2025 года живот пациента существенно увеличился в размерах, появились сильные боли, а также высокая температура — до 39°C.

На скорой его доставили сначала в районную больницу, где у него нашли в брюшной полости кисту и скопление жидкости. Его перевели в областную больницу, где после повторной диагностики поставили эхинококкоз и направили на срочную операцию, в ходе которой ему удалили новообразование, а также шесть литров жидкости.

«Гигантское образование, занимающее практически всю брюшную полость и распространяющееся на малый таз, достигало размера 40×40 см. Из-за этого кишечник был сдавлен, печень оттеснена, а правый контур печени был практически невидим из-за тесного контакта с кистой», — рассказали в пресс-службе.

После терапии пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

