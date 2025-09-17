На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке потолок рухнул на школьников

Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке в коридоре школы № 46, расположенной на Батарейной улице, обрушился потолок, обломки задели двух школьниц. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника телеканала, у одной из пострадавших предварительно зафиксировали сотрясение мозга. В школе комментировать произошедшее отказались.

В МЦУ Владивостока сообщили, что специалисты управления образования рассматривают варианты ремонта.

«После оценки будет принято решение о дальнейших мерах. Периметр огражден, допуск детей ограничен к месту», — уточнили в муниципальном центре управления города.

В марте в одном из образовательных учреждений Юрги с потолка упала часть штукатурки. По словам очевидца, все произошло 31 марта в школе №2. Потолок обвалился в кабинете истории, когда там якобы были дети. По предварительной информации, пострадавших не было.

В Следственном управлении СК Кемеровской области сообщили, что начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Халатность» УК РФ. Также о проверке соблюдения законодательства об образовании, создания безопасных условий пребывания детей в школе заявили в региональной прокуратуре.

Ранее потолок квартиры вместе с перекрытием рухнул в российском аварийном доме.

