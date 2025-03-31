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Последствия обрушения потолка в кузбасской школе сняли на видео

В Кузбассе в школе во время урока рухнул потолок

В одном из образовательных учреждений Юрги с потолка упала часть штукатурки. Фото и видео последствий инцидента разместил паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам очевидца, все произошло 31 марта в школе №2. Потолок обвалился в кабинете истории, когда там якобы были дети. По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности случившегося уточняются.

В Следственном управлении СК Кемеровской области сообщили, что начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Халатность» УК РФ. Также о проверке соблюдения законодательства об образовании, создания безопасных условий пребывания детей в школе заявили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Кумертау кусок бетона рухнул с потолка школьного актового зала и едва не придавил участников спектакля.

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