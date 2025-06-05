Потолок квартиры вместе с перекрытием рухнул в российском аварийном доме

В Омске в аварийном жилом доме обрушился потолок вместе с перекрытием. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

Инцидент произошел в доме №4 по 2-му переулку Воровского в микрорайоне Порт-Артур. В квартире, где никто не живет, рухнул потолок. На кадрах с места происшествия видно обрушившееся перекрытие.

По словам очевидцев, дом признан аварийным и его состояние становится все хуже. Женщина, снявшая последствия обрушения на видео, рассказала, что это уже второй случай обрушения потолка в здании. Отмечается, что расселение жильцов назначено лишь на 2031 год.

До этого в Хабаровске рухнуло здание, на которое два года жаловались властям. Жители обращались «во все инстанции», но не добились реакции.

Ранее в Приморском крае обрушился школьный спортзал.