В Москву доставили пятерых фигурантов дела о терроризме

В Москву этапировали пятерых обвиняемых в участии в террористическом сообществе

Пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе доставили в Москву, где им продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах сообщается, что в Лефортовский суд в сентябре поступило ходатайство о продлении меры пресечения в отношении фигурантов по фамилиям Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. В понедельник, 15 сентября, этот запрос был удовлетворен.

Отмечается, что суды не выносили в отношении фигурантов решений об арестах. По данным РИА, перед этапированием в столицу мужчины могли быть заключены в СИЗО в регионах.

Фигурантам вменяется участие в террористическом сообществе (п. 2 ст. 205.4 УК РФ), наказание по этой статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

Накануне суд приговорил жителя Почепского района Брянской области, готовившего взрыв в Трубчевском районе, к 18,5 года лишения свободы. По информации регионального управления Федеральной службы безопасности РФ, мужчина посредством мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в РФ.

Далее он получил задание изъять из тайника взрывчатые вещества и перенести их в лесной массив недалеко от города Трубчевска. Россиянин выполнил поручение и ожидал дальнейших указаний, но был задержан правоохранителями.

Ранее в Липецке несовершеннолетнего осудили за участие в террористической организации.