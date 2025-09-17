На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москву доставили пятерых фигурантов дела о терроризме

В Москву этапировали пятерых обвиняемых в участии в террористическом сообществе
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе доставили в Москву, где им продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах сообщается, что в Лефортовский суд в сентябре поступило ходатайство о продлении меры пресечения в отношении фигурантов по фамилиям Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. В понедельник, 15 сентября, этот запрос был удовлетворен.

Отмечается, что суды не выносили в отношении фигурантов решений об арестах. По данным РИА, перед этапированием в столицу мужчины могли быть заключены в СИЗО в регионах.

Фигурантам вменяется участие в террористическом сообществе (п. 2 ст. 205.4 УК РФ), наказание по этой статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

Накануне суд приговорил жителя Почепского района Брянской области, готовившего взрыв в Трубчевском районе, к 18,5 года лишения свободы. По информации регионального управления Федеральной службы безопасности РФ, мужчина посредством мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в РФ.

Далее он получил задание изъять из тайника взрывчатые вещества и перенести их в лесной массив недалеко от города Трубчевска. Россиянин выполнил поручение и ожидал дальнейших указаний, но был задержан правоохранителями.

Ранее в Липецке несовершеннолетнего осудили за участие в террористической организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами