В Липецке несовершеннолетнего осудили за участие в террористической организации

В Липецке подросток получил 5 лет за участие в террористической организации
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Липецке 15-летнего подростка признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Липецкой области.

Следствие и суд установили, что осужденный, действуя в интересах террористов, пропагандировал в мессенджере деятельность запрещенных в России организаций, заявлял о намерении совершить на территории области преступление с использованием огнестрельного оружия.

Виновному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он будет отбывать в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

27 августа сообщалось, что суд приговорил жительницу Забайкалья к пяти годам за поддержку теракта в Крыму и призыв ликвидировать Путина.

19 августа стало известно, что в Красноярске студента задержали за пропаганду терроризма.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9,5 года колонии за комментарии в интернете.

