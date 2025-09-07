В Липецке несовершеннолетнего осудили за участие в террористической организации

В Липецке подросток получил 5 лет за участие в террористической организации

В Липецке 15-летнего подростка признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Липецкой области.

Следствие и суд установили, что осужденный, действуя в интересах террористов, пропагандировал в мессенджере деятельность запрещенных в России организаций, заявлял о намерении совершить на территории области преступление с использованием огнестрельного оружия.

Виновному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он будет отбывать в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

