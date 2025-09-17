На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детям-сиротам станет легче получить жилищный сертификат

«Известия»: детям-сиротам упростят получение жилищного сертификата
Pexels

Детям-сиротам могут облегчить процесс получения жилищного сертификата. Об этом сообщил «Известиям» председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Уточняется, что требования об обязательном доходе выше МРОТ предлагается распространить не только на самих воспитанников детских домов, но и на их работающих супругов.

«Для получения сертификата на приобретение жилья в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита детям-сиротам необходимо будет предоставить сведения о своих доходах и доходах своих супругов за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с соответствующим заявлением», — уточнил Груздев.

По его словам, учитываются доходы от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, которая не запрещена законом.

При этом важным условием является факт обеспечения «среднедушевого дохода, превышающего величину МРОТ». Именно это в настоящее время вызывает трудности при получении выплаты, поскольку при расчетах не учитываются доходы супругов заявителей.

В июле Конституционный суд (КС) России постановил, что органы власти не имеют права отказывать в предоставлении бесплатного жилья детям-сиротам, которые смогли приобрести квартиры, используя ипотечный кредит и средства материнского капитала.

Судебный орган подчеркнул, что государство приняло на себя «родительские обязанности» в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, относящиеся к этим категориям, имеют право на бесплатное получение жилья из государственных фондов «в соответствии с четко определенными критериями и с соблюдением их законных ожиданий».

Ранее министра Приангарья обвинили в превышении полномочий при покупке жилья для сирот.

