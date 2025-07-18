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Конституционный суд запретил властям отказывать сиротам в бесплатном жилье

КС: власти не вправе отказывать в предоставлении бесплатного жилья сиротам
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Конституционный суд (КС) России постановил, что органы власти не имеют права отказывать в предоставлении бесплатного жилья детям-сиротам, которые смогли приобрести квартиры, используя ипотечный кредит и средства материнского капитала. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 18 июля, КС вынес решение по делу о проверке конституционности ряда положений федеральных законов и статей Жилищного кодекса (ЖК) РФ, а также Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ.

Согласно релизу суда, рассмотрение дела было инициировано жалобой Регины Темиржановой, которая осталась без попечения родителей и с 2014 года состояла в списке граждан, имеющих право на получение жилья в Алтайском крае. В 2021 году Темиржанова вышла замуж и родила ребенка.

Не дождавшись предоставления положенного жилья, Темиржанова приобрела в Томске квартиру площадью 33,5 квадратных метра, используя ипотечный кредит, материнский капитал и собственные сбережения. После совершения сделки министерство строительства и ЖКХ Алтайского края исключило ее из списка граждан, ожидающих жилье, а также аннулировало ранее выданный сертификат на покупку жилья.

Конституционный суд подчеркнул, что государство приняло на себя «родительские обязанности» в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, относящиеся к этим категориям, имеют право на бесплатное получение жилья из государственных фондов «в соответствии с четко определенными критериями и с соблюдением их законных ожиданий».

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила уверенность в возможности сокращения вдвое числа детей, находящихся в социальных учреждениях без родительского попечения, к 2030 году.

Ранее министра Приангарья обвинили в превышении полномочий при покупке жилья для сирот.

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