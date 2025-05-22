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Министра Приангарья обвинили в превышении полномочий при покупке жилья для сирот

СК: министра имущественных отношений Приангарья обвиняют в превышении полномочий
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Иркутской области министра имущественных отношений обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, чиновница подписала документы о приёмке квартир для детей-сирот. Следователи уточнили, что в декабре 2023 года министерство заключило контракты на покупку 21 квартиры в поселке Залари.

Уже в феврале 2024 года министр утвердила акты о соответствии этих квартир всем требованиям. Однако, по версии следствия, это не соответствовало действительности — жильё не отвечало необходимым условиям, но было передано сиротам по соцнайму.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий с причинением тяжких последствий и из личной заинтересованности. Ей предъявлено обвинение. Следствие также добивается ее временного отстранения от должности. Суд уже избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В начале мая сообщалось, что суд в Саратове отправил под домашний арест бывшего главу министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, которого обвиняют в превышении полномочий.

Ранее в Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора.

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