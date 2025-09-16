На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ревнивый саратовец жестоко избил возлюбленную после «легкомысленного разговора» с мужчиной

В Саратове мужчину задержали за нападение на любимую из-за разговора с другим
true
true
true
close
Depositphotos

В Саратове 35-летняя женщина попала в больницу после подслушанного сожителем звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По данным полиции, 43-летний мужчина услышал, как его возлюбленная с кем-то разговаривает по телефону. Общение он счел «легкомысленным» и предположил, что у него появился соперник.

«Отсутствие убедительных оправдательных аргументов от сожительницы привело его в ярость, и он набросился с кулаками на женщину», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая попала в реанимацию, медики диагностировали у нее многочисленные переломы и ушибы.

Ее сожителя тем временем задержали. Известно, что ранее он уже несколько раз привлекался к ответственности, статьи не уточняются. В его отношении возбудили новое дело, по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Если его вина будет доказана, подозреваемый может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Уфе мужчина избил жену молотком в подъезде многоэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами