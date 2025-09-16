Ревнивый саратовец жестоко избил возлюбленную после «легкомысленного разговора» с мужчиной

В Саратове мужчину задержали за нападение на любимую из-за разговора с другим

В Саратове 35-летняя женщина попала в больницу после подслушанного сожителем звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По данным полиции, 43-летний мужчина услышал, как его возлюбленная с кем-то разговаривает по телефону. Общение он счел «легкомысленным» и предположил, что у него появился соперник.

«Отсутствие убедительных оправдательных аргументов от сожительницы привело его в ярость, и он набросился с кулаками на женщину», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая попала в реанимацию, медики диагностировали у нее многочисленные переломы и ушибы.

Ее сожителя тем временем задержали. Известно, что ранее он уже несколько раз привлекался к ответственности, статьи не уточняются. В его отношении возбудили новое дело, по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Если его вина будет доказана, подозреваемый может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Уфе мужчина избил жену молотком в подъезде многоэтажки.