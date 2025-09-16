Депутат Романов назвал приоритеты работы осенней сессии Госдумы

В Госдуме на осеннюю сессию запланирована работа над 1174 законопроектами

В Государственной Думе на осеннюю сессию восьмого созыва запланировано рассмотрение 1174 законопроектов. Об этом сообщил депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил ключевые направления работы. Основное внимание будет уделено разработке законопроектов, направленных на стабилизацию экономики в условиях западных санкций, укрепление обороноспособности и обеспечение социальной, производственной и гуманитарной независимости страны.

«В приоритетах – бюджетная работа. Правительство России готовится внести проект федерального бюджета на новое трехлетие до 1 октября. Идеология документа – исполнение социальных обязательств и отражение запросов избирателей», — написал депутат.

По его словам, особое внимание будет уделяться поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Он назвал этот вопрос одним из ключевых в работе фракции «Единая Россия».

По данным депутата, сейчас на рассмотрении находится 27 законопроектов соответствующего профиля. Всего для поддержки участников СВО уже принято 139 законов.

«Пакет социальных гарантий для этой категории будет и далее расширяться, в том числе – в части получения образования военнослужащими», — отметил Романов.

Романов отметил, что в рамках социальной повестки также рассматриваются вопросы защиты здоровья детей, стимуляции роста рождаемости, создания условий для формирования кадрового профицита учителей и врачей. Отдельные инициативы направлены на борьбу с кибермошенничеством, регулирование технологий искусственного интеллекта и совершенствование миграционной политики.

«Кроме того, среди актуальных тем - вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда на производствах, укрепления экологического благополучия крупнейших российских рек», — добавил депутат.