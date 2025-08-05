Бывший председатель Верховного суда Адыгеи может лишиться сотни объектов недвижимости

Генеральная прокуратура РФ намерена добиться конфискации сотен объектов недвижимости, принадлежащих экс-председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и членам его семьи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство считает, что активы Трахова и его родственников имеют коррупционное происхождение. В связи с этим первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Основными ответчиками по нему выступают Трахов и его сын Рустем, являющийся действующим судьей Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура установила, что супруга Трахова-старшего приобрела 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости, которой владеет семья Трахова, а также номинальные владельцы, превышает 2 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, приобрести ее на законные доходы было невозможно.

1 августа стало известно, что Мосгорсуд утвердил решение районного суда о конфискации шести квартир бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили.

Ранее бывший глава районов Казани лишился имущества на 437 млн рублей.