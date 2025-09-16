На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области волк искусал восьмилетнего мальчика

DonDay: в Гуково Ростовской области на восьмилетнего мальчика напал волк
Telegram-канал «DonDay | Новости Ростова»

В Ростовской области в городе Гуково на восьмилетнего мальчика напал волк. Об этом в интервью местному изданию DonDay рассказала мама пострадавшего ребенка Анна.

Инцидент произошел на улице Ватутина 12 сентября. В этот день пострадавших мальчик Кирилл гулял со своими друзьями. Девочка из компании рассказала, что у нее дома живет необычный питомец — волк. Она предложила ребятам посмотреть на зверя и они из интереса согласились. Когда дети подошли к дому и открыли калитку, разъяренный зверь накинулся на мальчика.

Другие дети от испуга разбежались. На крики ребенка прибежали взрослые, вызвали скорую помощь и отправили волка обратно в клетку.

«Когда узнала о произошедшем, я долго не могла прийти в себя. Мы знали, что в городе держат волка в вольере, но нас все уверяли, что никому вреда не причинит», — рассказала мама пострадавшего.

По ее словам, у ребенка зафиксированы глубокие укусы на спине, затылке и в области паха. Мальчика доставили в больницу и наложили повязки на раны. Спустя три дня его выписали. Женщина добавила, что планирует писать заявление в полицию, поскольку из-за подобной халатности взрослых людей могли быть серьезные последствия.

На данный момент за содержание дома волка собственникам грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

Ранее в Тюменской области бродячая разодрала девочке лицо.

