На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале мужчина обстреливает соседей камнями и стрелами из арбалета

Челябинец обстреливает соседей из арбалета и забрасывает камнями
true
true
true
close
Новости Челябинска/VK

В Челябинской области мужчина держит в страхе соседей, обстреливая их дом из арбалета. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

По словам потерпевших, они проживают в поселке Увильды и регулярно получают порции агрессии от соседа. Мужчина перерезал провода камер и интернета, забрасывал частный дом камнями, а также стрелял в жильцов из арбалета и лука. Также они утверждают, что дебошир угрожал им расправой. Причина такого поведения мужчины не уточняется.

Жители отметили, что написали заявление в полицию, но ситуация после этого пока не изменилась.

Ранее сообщалось, что Петербурге собака, держащая весь дом в страхе, набросилась на ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами