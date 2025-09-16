На Урале мужчина обстреливает соседей камнями и стрелами из арбалета

В Челябинской области мужчина держит в страхе соседей, обстреливая их дом из арбалета. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

По словам потерпевших, они проживают в поселке Увильды и регулярно получают порции агрессии от соседа. Мужчина перерезал провода камер и интернета, забрасывал частный дом камнями, а также стрелял в жильцов из арбалета и лука. Также они утверждают, что дебошир угрожал им расправой. Причина такого поведения мужчины не уточняется.

Жители отметили, что написали заявление в полицию, но ситуация после этого пока не изменилась.

Ранее сообщалось, что Петербурге собака, держащая весь дом в страхе, набросилась на ребенка.