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Собака, держащая в страхе целый дом в Петербурге, набросилась на ребенка

78.ru: в Петербурге собака, держащая весь дом в страхе, набросилась на ребенка
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Shutterstock

В Петербурге собака, которая держит в страхе целый дом, совершила нападение на ребенка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел возле дома на улице Ленина в городе Колпино. По словам местных жителей, когда мальчик, возвращавшийся домой, заходил в подъезд, на него набросилась собака. Ребенку пришлось спасаться от агрессивного пса бегством.

Сообщается, что агрессивное животное давно держит в страхе жителей дома. Борьба жителей за безопасность длится уже год — они неоднократно обращались в полицию, однако это не принесло результата.

До этого две хаски разорвали лицо девятилетнему мальчику в Сочи. Позже выяснилось, что хозяин псов перед случившимся не кормил их десять дней.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.

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