На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сочинец растлевал девушек-подростков в съемной квартире и предлагал наркотики

В Сочи осудили мужчину, который растлевал девушек-подростков в съемной квартире
true
true
true
close
Shutterstock

В Сочи вынесли приговор 22-летнему местному жителю, который растлевал в съемной квартире девушек-подростков. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в период с сентября 2023 по август 2024 года в поселке Дагомыс Лазаревского района. Мужчина в съемной квартире неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девушек. Кроме того, он склонял одну из них к употреблению наркотических средств.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 134, ч. 1 ст. 135 и ч.1 ст. 137 УК РФ, а также по п. «а» ч.3 ст. 230 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее воспитатель-диджей детского санатория месяцами растлевал школьницу, поселив ее у себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами