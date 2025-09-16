Сочинец растлевал девушек-подростков в съемной квартире и предлагал наркотики

В Сочи осудили мужчину, который растлевал девушек-подростков в съемной квартире

В Сочи вынесли приговор 22-летнему местному жителю, который растлевал в съемной квартире девушек-подростков. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в период с сентября 2023 по август 2024 года в поселке Дагомыс Лазаревского района. Мужчина в съемной квартире неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девушек. Кроме того, он склонял одну из них к употреблению наркотических средств.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 134, ч. 1 ст. 135 и ч.1 ст. 137 УК РФ, а также по п. «а» ч.3 ст. 230 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

