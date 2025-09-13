Воспитатель-диджей детского санатория месяцами растлевал школьницу, поселив ее у себя

В Нижегородской области 28-летнего воспитателя-диджея детского санатория обвинили в растлении 15-летней школьницы. Об этом сообщает «Кстати».

Инцидент произошел в детском санатории, расположенном в Городецком районе. Предварительно, воспитателя-диджея уличили в развращении несовершеннолетней. Сообщается, что школьница с мая по август пребывала в учреждении, и значительную часть этого времени проживала в комнате педагога. По словам очевидцев, когда ситуация вскрылась, в помещении, где девушка-подросток проживала с мужчиной, были найдены презервативы и смазки.

Журналистам удалось поговорить с предполагаемым растлителем школьницы. Мужчина все отрицает. Предварительно, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ.

Ранее мужчина три месяца растлевал 14-летнюю падчерицу в Дагестане.