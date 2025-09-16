Ученый предупредил о помехах в телевещании из-за Солнца

Солнце может создавать помехи в телевещании. Об этом в беседе с RT заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

Ученый рассказал, что в равноденствие спутник-ретранслятор на экваторе раз в сутки окажется на одной линии направления на Солнце.

«Солнце — тоже радиоисточник, который посылает радиосигнал в это время из той же точки, что и спутник. Сигналы накладываются, то есть Солнце создает помехи», — объяснил собеседник издания.

Он уточнил, что спомехи уже научились устранять, и заверил, что обычные пользователи вряд ли что-то заметят.

Ранее ученые сообщали, что Земля с опозданием в сутки попала под действие корональной дыры на Солнце.