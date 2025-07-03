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Россиянка издевалась над новорожденной дочерью и довела ее до обезвоживания

Мать из Волжского предстанет перед судом за жестокое обращение с младенцем
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Depositphotos

Жительницу Волжского будут судить за жестокое обращение с новорожденной дочерью и ненадлежащее исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

В январе 2024 года у женщины родилась дочь, но с самого начала она не заботилась о ребенке: оставляла его без присмотра, не обеспечивала питанием, гигиеной и медицинской помощью. Мать злоупотребляла алкоголем, но при этом кормила младенца грудью.

Здоровье девочки резко ухудшилось. Экспертиза выявила у нее тяжелую белково-энергетическую недостаточность, обезвоживание, инфекцию, анемию и ряд других заболеваний.

23 марта 2024 года мать была задержана пьяной у подъезда, при этом сообщила, что дочь остается дома в беспомощном состоянии. Благодаря быстрому вмешательству полиции ребенок был спасен и госпитализирован в реанимацию.

В ближайшее время женщина ответит за жестокое обращение перед судом.

Ранее россиянка избивала свою пятилетнюю дочь прутом и пластмассовой вешалкой.

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