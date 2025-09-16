Российские хирурги прооперировали женщину с огромной четырехкилограммовой миомой

В Рязани хирурги удалили у 57-летней пациентки миому, которая достигла размера доношенной беременности. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в больнице №8, куда женщина обратилась с жалобами на боли и увеличение объема живота. Как выяснилось, пациентка не посещала гинеколога в течение трех лет. При обследовании у нее была обнаружена миома шейки матки размером с доношенную беременность, ее вес составил более 4,2 килограмма.

Операция по удалению опухоли прошла успешно и с минимальной кровопотерей благодаря мастерству хирургов. Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Медики напомнили о важности регулярных профилактических осмотров.

