На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские хирурги прооперировали женщину с огромной четырехкилограммовой миомой

В Рязани врачи удалили женщине четырехкилограммовую миому
true
true
true
close
Pixabay

В Рязани хирурги удалили у 57-летней пациентки миому, которая достигла размера доношенной беременности. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в больнице №8, куда женщина обратилась с жалобами на боли и увеличение объема живота. Как выяснилось, пациентка не посещала гинеколога в течение трех лет. При обследовании у нее была обнаружена миома шейки матки размером с доношенную беременность, ее вес составил более 4,2 килограмма.

Операция по удалению опухоли прошла успешно и с минимальной кровопотерей благодаря мастерству хирургов. Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Медики напомнили о важности регулярных профилактических осмотров.

Ранее российские хирурги удалили у пациентки опухоль длиной в полметра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами