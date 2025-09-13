На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские хирурги удалили у пациентки опухоль длиной в полметра

В Сочи хирурги удалили у пациентки опухоль длиной в полметра
close
Depositphotos

В Сочи врачи удалили у женщины огромную злокачественную опухоль. Об этом сообщают «Вести Сочи».

Инцидент произошел с женщиной, которая много лет наблюдалась у врачей по поводу многоузлового зоба, но откладывала операцию. В результате опухоль оказалась злокачественной и достигла внушительных размеров. Новообразование объемом более 200 кубических сантиметров охватило трахею, пищевод и распространилось в заглоточное и загрудинное пространство.

По словам врачей, сложная операция по удалению опухоли длиной в полметра и весом в полкилограмма прошла успешно. Пациентку уже выписали из медицинского учреждения, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее у женщины обнаружили опухоль мозга «размером с авокадо» после потери слуха во время полета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами