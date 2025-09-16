На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае подростков оштрафовали за мочеиспускание в кастрюлю с супом

Китайских подростков оштрафовали на 26 млн рублей за мочеиспускание в суп в кафе
Depositphotos

В Шанхае суд вынес приговор по делу двух несовершеннолетних подростков, которые в феврале текущего года испортили продукты питания в одном из местных ресторанов. Общая сумма компенсации, которую суд обязал выплатить подростков, составила 2,2 млн юаней (26 млн рублей), сообщает Jornal de Notícias.

Согласно материалам дела, подростки справили нужду в кастрюлю с супом и засняли происходящее на видео. Кадры они разместили в социальных сетях. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

В решении суда указано, что в сумму компенсации включены расходы на дезинфекцию и замену оборудования в размере 130 тыс. юаней, а также более 2 млн юаней в качестве компенсации за упущенную выгоду, репутационный ущерб и судебные издержки.

Представители сети ресторанов сообщили о намерении возместить убытки 4000 клиентам, которые посетили ресторан в день инцидента. Отмечается, что данное дело стало одним из самых громких в Китае в связи с размером штрафа, назначенного за умышленную порчу продуктов питания.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за поцелуи в общественных местах.

