Дайверы подняли предметы с затонувшего у берегов Греции близнеца «Титаника»

NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island

Группа водолазов провела погружение к затонувшему в период Первой мировой войны кораблю «Британник» у берегов Греции. В ходе работ были извлечены на поверхность несколько артефактов, пишет РИА Новости.

«С 6 по 13 мая 2025 года была реализована исследовательская программа, одобренная министерством культуры, в рамках которой впервые был осуществлен выборочный подъем предметов с места крушения с глубины более 120 метров», — сообщило министерство культуры Греции.

Объектом исследования стал «Британник» — судно, принадлежавшее к той же серии трансатлантических лайнеров, что и «Титаник». Во время Первой мировой войны оно использовалось как плавучий госпиталь. В ноябре 1916 года корабль затонул у берегов греческого острова Кея, подорвавшись на немецкой мине. В результате 30 человек не выжили.

Инициатором подъема артефактов с «Британника» выступил британский историк Саймон Миллс, основатель Britannic Foundation, организации, занимающейся сохранением исторической памяти о судне. Проект был реализован под контролем греческого министерства культуры.

Среди поднятых на поверхность находок особый интерес представляют корабельный колокол, сигнальный фонарь, керамическая плитка, использовавшаяся в отделке турецкой бани, а также бинокль.

Ранее сообщалось, что поиски «Титаника» стали прикрытием для сверхсекретной операции ВМС США.

