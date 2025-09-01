Поиски «Титаника» стали прикрытием для сверхсекретной операции ВМС США

Поиск «Титаника» в 1985 году был прикрытием для сверхсекретной военной операции военно-морских сил (ВМС) США. Об этом рассказал телеканалу CNN обнаруживший лайнер океанолог Роберт Баллард.

«В то время многие не знали, что поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил, как офицер военно-морской разведки США. <...> Мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находится наша подводная лодка», – сообщил Баллард.

Роберт Баллард в 40-летнюю годовщину обнаружения «Титаника» раскрыл CNN подробности секретной операции. Ее главной целью было обнаружение затонувших в Атлантике американских атомных субмарин Thresher и Scorpion. Для этого была задействована инновационная технология, разработанная Баллардом, и получившая название «Арго». Она позволяла транслировать видео со дна посредством дистанционно управляемого исследовательского аппарата на судно.

Баллард при этом убедил руководство ВМС США в рамках экспедиции выделить время и ресурсы на поиски «Титаника». Несмотря на годы тщательного планирования операции, Баллард не питал особых иллюзий относительно возможности найти затонувший лайнер.

Главной причиной было ограниченное время, отведенное на поиски, а также использование конкурирующей французской командой, возглавляемой инженером Жаном-Луи Мишелем, новейшей и сложной судовой гидролокаторной системы. Эта передовая технология должна была помочь определить точное место затопления легендарного корабля быстрее. Однако даже она не гарантировала успех в условиях жестких временных рамок.

Ранее затонул батискаф «Титан» с миллиардерами на борту, который планировал спуститься к «Титанику».