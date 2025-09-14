На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красногорске произошел сильный пожар на парковке

В Путилково произошел масштабный пожар на строящейся парковке
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Красногорске в Путилково на Сходненской улице произошел пожар на строящейся парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На обнародованных кадрах можно заметить, что пожар охватил всю территорию стройки. К месту происшествия оперативно прибыли бригады МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Есть ли внутри машины, неизвестно, однако некоторые авто припаркованы рядом со зданием.

12 сентября в Москве вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Авиаконструктора Миля неподалеку от станций метро «Выхино» и «Жулебино».

Эпицентром возгорания стали квартиры, расположенные на девятом и десятом этажах. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На данный момент пожар полностью потушен. Данные о пострадавших отсутствуют. Причины, вызвавшие возгорание, выясняются.

Ранее пожар уничтожил брендовые вещи блогеров на миллионы рублей.

